"Наполи" отказался от кандидатуры Ибрагимовича

Теги наполилос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимовичаурелио де лаурентискарло анчелотти

"Наполи" отказался от кандидатуры Ибрагимовича

"Наполи" утратил интерес к нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу.

Как заявил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис, идея подписать 38-летнего шведа принадлежала бывшему главному тренеру Карло Анчелотти, а после его ухода возможный трансфер потерял смысл.

31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно. Вероятно, это будет "Милан".

Анчелотти покинул "Наполи" 11 декабря. Его сменил Дженнаро Гаттузо, который в дебютном матче в субботу проиграл "Парме".

Не пропустите: Президент "Наполи" впервые высказался об увольнении Анчелотти. | http://soccernews.ru
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