"Наполи" отказался от покупки Деулофеу и переключился на Политано



"Наполи" не будет покупать полузащитника "Барселоны" Жерара Деулофеу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб отказался от приобретения игрока. Наставник "Наполи" посчитал, что Деулофеу плохо взаимодействует с партнерами. Кроме того неаполитанцам не удалось согласовать с "Барселоной" сумму трансфера игрока.

В связи с этим "Наполи" переключил свой интерес на хавбека "Сассуоло" Маттео Политано. Стоимость его трансфера может составить 20 миллионов евро.

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