"Наполи" отказался от покупки Хамеса
"Наполи" не будет покупать колумбийского полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за футболиста требуемые 40 миллионов евро, поэтому он, скорее всего перейдет в мадридский "Атлетико". В прошлом сезоне 27-летний Хамес выступал за "Баварию" на правах аренды, но мюнхенский клуб не стал выкупать трансфер игрока.
В связи с этим "Наполи" переключил внимание на мексиканского нападающего ПСВ Ирвинга Лосано.
23-летний Лосано выступает за ПСВ с 2017 года. Всего за голландский клуб он провел 74 матча во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32