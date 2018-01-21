"Наполи" отказался от трансфера Бернарда

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"Наполи" отказался от трансфера Бернарда

"Наполи" отказался от трансфера полузащитника "Шахтёра" Бернарда, сообщает итальянская пресса.

Неаполитанский клуб решил не подписывать 25-летнего бразильца в виду его завышенных требований по зарплате.

Отметим, что в "Шахтёре" Бернард зарабатывает 4 миллиона евро в год. Его контракт с "горняками" истекает по окончании нынешнего сезона. 

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