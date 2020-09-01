"Наполи" отказался от трансфера Николы Влашича

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич не перейдет в неаполитанский "Наполи", сообщает CalcioNapoli24.

По сведениям издания, итальянский клуб уже рассматривает варианты с приобретением других игроков. Ранее сообщалось, что "партопейцы" могут заплатить за хорвата около 22 миллионов евро.

22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2019 года, провел за клуб 73 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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