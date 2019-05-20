"Наполи" отказался продавать Кулибали в "Манчестер Юнайтед" за огромную сумму

"Манчестер Юнайтед" не сумел договориться по трансферу сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 110 миллионов евро, но получил отказ, так как владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не хочет с ним расставаться. Пункт в контракте о фиксированной сумме отступных в размере 150 миллионов евро активируется только летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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