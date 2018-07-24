"Наполи" отказался продавать Кулибали за 100 миллионов евро

Теги наполикалиду кулибали

"Наполи" отказался продавать Кулибали за 100 миллионов евро

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что он отклонил предложение английского клуба о продаже сенегальского защитника Калиду Кулибали за 100 миллионов евро.

"Это правда, мы получили предложение от клуба из Премьер-лиги по Кулибали в размере 100 миллионов евро, но я его отклонил. Калиду очень хороший парень и не протестовал. У нас никогда не было проблем с ним", - приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Кулибали провел 45 матчей и забил 5 голов. 

Не пропустите: Агент Пьянича пытается организовать встречу с президентом "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов