"Наполи" отказался продавать Кулибали за 100 миллионов евро

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что он отклонил предложение английского клуба о продаже сенегальского защитника Калиду Кулибали за 100 миллионов евро.

"Это правда, мы получили предложение от клуба из Премьер-лиги по Кулибали в размере 100 миллионов евро, но я его отклонил. Калиду очень хороший парень и не протестовал. У нас никогда не было проблем с ним", - приводит слова де Лаурентиса Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Кулибали провел 45 матчей и забил 5 голов.

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