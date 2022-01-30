"Наполи" отказался продавать Руиса в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Руиса\Автор неизвестен

"Ньюкасл" продолжает поиски вариантов для усиления состава в январское трансферное окно и обратил свое внимание на испанского хавбека "Наполи" Фабиана Руиса, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы получили от английского клуба предложение в размере 40 миллионов евро за трансфер испанца, на что немедленно ответили отказом.

В нынешнем сезоне Серии А Руис сыграл в 18 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами, а также отдал три голевые передачи.

Также не пропустите: Стало известно условие, при котором Миранчук может перейти в "Лацио". | http://soccernews.ru