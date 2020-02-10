"Наполи" отказывается платить Мертенсу требуемую зарплату по новому контракту

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"Наполи" отказывается платить Мертенсу требуемую зарплату по новому контракту

"Наполи" не может договориться о продлении контракта с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист хочет получать 7,5 миллионов евро в год, а неаполитанцы готовы платить ему не более четырех миллионов в год и еще один миллион в качестве бонусов. Контракт форварда с клубом истекает летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что бельгиец входит в сферу интересов "Интера", "Ювентуса", "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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