"Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по Сарри

"Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по тренеру Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб предлагал четыре миллиона евро за выкуп 59-летнего специалиста, однако получил отказ.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать Сарри менее чем за 8 миллионов.

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