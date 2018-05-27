"Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по Сарри

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"Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по Сарри

"Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по тренеру Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, лондонский клуб предлагал четыре миллиона евро за выкуп 59-летнего специалиста, однако получил отказ.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать Сарри менее чем за 8 миллионов. 

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