"Наполи" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Кулибали

"Манчестер Юнайтед" пытается заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям Football Italia, "красные дьяволы" предложили за 28-летнего игрока 80 миллионов евро. "Наполи" отклонил предложение, так как хочет выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.

Ранее интерес к сенегальцу также проявляли "Ливерпуль", "Ньюкасл" и ПСЖ.

В этом сезоне Кулибали провел 21 матч во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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