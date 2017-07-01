"Наполи" отклонил предложение "Арсенала" по Жоржиньо

Хавбек "Наполи" Жоржиньо попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "канониры" предложили за футболиста 17 миллионов евро, однако в "Наполи" отвергли предложение и заявили, что игрок не продается.

В прошедшем сезоне Жоржиньо сыграл 31 матч и отметился 3 голевыми передачами.

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