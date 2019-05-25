"Наполи" отклонил предложение "Реала" по трансферу Кулибали

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"Наполи" отклонил предложение "Реала" по трансферу Кулибали

Мадридский "Реал" заинтересован в защитнике "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, королевский клуб предпринял попытку купить 27-летнего сенегальца, однако получил отказ.

"Партенопейцев" не устроило предложение в размере 90 миллионов евро. Кроме того, руководство неаполитанцев не хочет расставаться со своим лидером и продаст его только за огромные деньги.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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