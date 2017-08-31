"Наполи" отклонил предложение "Спартака" по своему форварду

Итальянский "Наполи" отклонил предложение московского "Спартака" по своему форварду Дуване Сапате, информирует CalcioNapoli24.

По сведениям источника, "красно-белые" рассчитывали взять 26-летнего нападающего "партенопейцев" в аренду сроком на два года с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро. Однако итальянский клуб ответил отказом на поступившее предложение, запросив за выкуп контракта футболиста у чемпиона России 25 миллионов евро.

Напомним, Зе Луиш может покинуть "Спартак". | soccernews.ru