"Наполи" отклонил предложение "Спартака" по своему форварду

Теги наполиспартак москвадуван сапата

"Наполи" отклонил предложение "Спартака" по своему форвардуИтальянский "Наполи" отклонил предложение московского "Спартака" по своему форварду Дуване Сапате, информирует CalcioNapoli24.

По сведениям источника, "красно-белые" рассчитывали взять 26-летнего нападающего "партенопейцев" в аренду сроком на два года с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро. Однако итальянский клуб ответил отказом на поступившее предложение, запросив за выкуп контракта футболиста у чемпиона России 25 миллионов евро.

Напомним, Зе Луиш может покинуть "Спартак". | soccernews.ru

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