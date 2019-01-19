"Наполи" отклонил серьёзное предложение по Кулибали

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"Наполи" отклонил серьёзное предложение по Кулибали

"Наполи" отклонил серьёзное предложение по своему ведущему защитнику Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.

"Мы отклонили предложение в размере 105 миллионов евро. Не спрашивайте меня, от кого оно поступило" - рассказал президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему сенегальцу со стороны "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

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