"Наполи" отклонило 60-миллионное предложение "Барселоны" по своему ключевому игроку

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"Наполи" отклонило 60-миллионное предложение "Барселоны" по своему ключевому игрокуКаталонская "Барселона" заинтересована в подписании вингера итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье, информирует Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже предприняли попытку заполучить 26-летнего игрока "партенопейцев", предложив за него 60 миллионов евро. Однако итальянский клуб отказался расставаться со своим ведущим футболистом.

Напомним, до конца недели "Барселона" планирует закрыть сделки по Коутиньо и Дембеле. | soccernews.ru

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