"Наполи" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Кьево" – "Наполи"

Стадион: "Маркантонио Бентегоди"

Начало матча: 17:00

Арбитр: Давиде Масса

Лидер итальянской Серии А "Наполи" в рамках 12 тура встретится в Вероне с "Кьево", который занимает 11 позицию. Неаполитанцы очень хорошо начали сезон, выиграв восемь стартовых игр. Затем они разделили очки с "Интером", после чего выиграли еще два матча против аутсайдеров "Сассуоло" и "Дженоа".

"Наполи", как и прежде, демонстрирует яркую атакующую игру, команду можно назвать самой интересной в Серии А, ранее ей не хватало самую малость, чтобы навязать борьбу "Ювентусу" и вклиниться в борьбу за чемпионство. На длинной дистанции туринцы оказывались более стабильными, "Наполи" же приходилось довольствоваться вторыми и третьими местами. Сейчас отрыв от "Ювентуса" составляет три очка, впереди сложные игры против "старой синьоры", "Милана", "Фиорентины", которые станут своеобразной проверкой чемпионских амбиций для команды Сарри, поэтому сейчас "Наполи" в матчах против середняков и аутсайдеров очки терять нельзя.

"Кьево" – типичный середняк, в этом сезоне клуб из Вероны не ведет борьбу за выживание, но и не претендует на места в еврокубках. До недавнего времени очки набирались достаточно стабильно, но в последних играх у команды случился спад, она проиграла два матча со счетом 1:4 ("Милану" и "Сампдории"), из-за чего откатилась во вторую десятку, однако при удачном стечении обстоятельств "Кьево" может побороться и за более высокое место, пусть и не еврокубковое.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 18 матчей: 11 побед у "Наполи", 6 – у "Кьево", ничья была зафиксирована только один раз.

В прошлом сезоне "Наполи" выиграл обе игры (3:1 и 2:0)

"Кьево" не может обыграть "Наполи" с 14 сентября 2014 года (пять игр).

"Наполи" выиграл 15 из 16 последних матчей в Серии А.

Ориентировочные составы:

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Хетемай, Радованов, Кастро, Бирса, Инглезе, Меджиорини.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч:

Вряд-ли "Кьево" что-то сможет противопоставить второй атаке чемпионата, "Наполи" очень важно победить, ведь скоро игра с "Ювентусом", к которой желательно подходить с запасом очков, чтобы иметь психологическое преимущество. Сейчас у соперника небольшой кризис, "Кьево" за три матча пропустил десять голов, хотя до этого в его ворота за восемь игр влетело только девять. Неаполитанцы постараются этим воспользоваться.

Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на "Кьево" – 8.20.

Вячеслав Горбачев

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