"Наполи" отправляется в Верону на матч с "Кьево"
"Кьево" – "Наполи"
Стадион: "Маркантонио Бентегоди"
Начало матча: 17:00
Арбитр: Давиде Масса
Лидер итальянской Серии А "Наполи" в рамках 12 тура встретится в Вероне с "Кьево", который занимает 11 позицию. Неаполитанцы очень хорошо начали сезон, выиграв восемь стартовых игр. Затем они разделили очки с "Интером", после чего выиграли еще два матча против аутсайдеров "Сассуоло" и "Дженоа".
"Наполи", как и прежде, демонстрирует яркую атакующую игру, команду можно назвать самой интересной в Серии А, ранее ей не хватало самую малость, чтобы навязать борьбу "Ювентусу" и вклиниться в борьбу за чемпионство. На длинной дистанции туринцы оказывались более стабильными, "Наполи" же приходилось довольствоваться вторыми и третьими местами. Сейчас отрыв от "Ювентуса" составляет три очка, впереди сложные игры против "старой синьоры", "Милана", "Фиорентины", которые станут своеобразной проверкой чемпионских амбиций для команды Сарри, поэтому сейчас "Наполи" в матчах против середняков и аутсайдеров очки терять нельзя.
"Кьево" – типичный середняк, в этом сезоне клуб из Вероны не ведет борьбу за выживание, но и не претендует на места в еврокубках. До недавнего времени очки набирались достаточно стабильно, но в последних играх у команды случился спад, она проиграла два матча со счетом 1:4 ("Милану" и "Сампдории"), из-за чего откатилась во вторую десятку, однако при удачном стечении обстоятельств "Кьево" может побороться и за более высокое место, пусть и не еврокубковое.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 18 матчей: 11 побед у "Наполи", 6 – у "Кьево", ничья была зафиксирована только один раз.
В прошлом сезоне "Наполи" выиграл обе игры (3:1 и 2:0)
"Кьево" не может обыграть "Наполи" с 14 сентября 2014 года (пять игр).
"Наполи" выиграл 15 из 16 последних матчей в Серии А.
Ориентировочные составы:
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Хетемай, Радованов, Кастро, Бирса, Инглезе, Меджиорини.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Прогноз на матч:
Вряд-ли "Кьево" что-то сможет противопоставить второй атаке чемпионата, "Наполи" очень важно победить, ведь скоро игра с "Ювентусом", к которой желательно подходить с запасом очков, чтобы иметь психологическое преимущество. Сейчас у соперника небольшой кризис, "Кьево" за три матча пропустил десять голов, хотя до этого в его ворота за восемь игр влетело только девять. Неаполитанцы постараются этим воспользоваться.
Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 1.40, на ничью – 5.00, на "Кьево" – 8.20.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0