"Наполи" отпугнул топ-клуб АПЛ ценой на Осимхена

Фото инстаграм Виктора Осимхена

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

По информации источника, "красные дьяволы" обозначили свой интерес к 23-летнему футболисту, однако его цена отпугнула английский клуб.

Неаполитанцы потребовали за своего форварда 100 миллионов евро, что не устроило "МЮ".

В текущем сезоне нигериец забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 22 матчах за "Наполи".

Рыночная стоимость Осимхена оценивается в 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" нацелился на хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru