"Наполи" отзывает Инглезе из аренды

Форвард "Кьево" Роберто Инглезе вернется в "Наполи" из аренды, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, это связано с тем, что форвард неаполитанцев Аркадиуш Милик выбыл на длительный срок из-за повреждения.

Инглезе перешел в "Наполи" прошедшим летом за 10 миллионов евро и отправился в аренду в "Кьево".

В нынешнем сезоне Инглезе сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал две результативные передачи.

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