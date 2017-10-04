"Наполи" отзывает Инглезе из аренды
Форвард "Кьево" Роберто Инглезе вернется в "Наполи" из аренды, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, это связано с тем, что форвард неаполитанцев Аркадиуш Милик выбыл на длительный срок из-за повреждения.
Инглезе перешел в "Наполи" прошедшим летом за 10 миллионов евро и отправился в аренду в "Кьево".
В нынешнем сезоне Инглезе сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0