"Наполи" озвучил диагноз Мертенса

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"Наполи" озвучил диагноз Мертенса

"Наполи" в своём официальном твиттере опубликовал информацию по поводу травмы атакующего полузащитника Дриса Мертенса.

В ходе медобследования у 30-летнего бельгийца было диагностировано растяжение связок левой лодыжки первой степени.

Таким образом, Мертенс пропустит 7-10 дней и не сыграет с "Лацио" в матче 24-го тура Серии А, который состоится 10 февраля. | http://soccernews.ru

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