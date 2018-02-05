"Наполи" озвучил диагноз Мертенса

"Наполи" в своём официальном твиттере опубликовал информацию по поводу травмы атакующего полузащитника Дриса Мертенса.

В ходе медобследования у 30-летнего бельгийца было диагностировано растяжение связок левой лодыжки первой степени.

Таким образом, Мертенс пропустит 7-10 дней и не сыграет с "Лацио" в матче 24-го тура Серии А, который состоится 10 февраля. | http://soccernews.ru