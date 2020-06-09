"Наполи" озвучил "Ювентусу" стоимость Милика

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"Наполи" озвучил "Ювентусу" стоимость Милика

"Наполи" и "Ювентус" ведут переговоры по поводу перехода нападающего Аркадиуша Милика, сообщает Rai Sport.

По информации телеканала, неаполитанцы требуют за своего игрока 50 миллионов евро.

Напомним, что следующим летом поляк станет свободным агентом, поэтому клубу выгодно его продать в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне 26-летний Милик сыграл за "Наполи" 22 матча и забил 12 голов.

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