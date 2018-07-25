"Наполи" перехватил трансферную цель "Барселоны"

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб договорился о переходе колумбийского защитника ПСВ Сантьяго Ариаса.

"Мы находимся на завершающей стадии в переговорах по Ариасу", - приводит слова де Лаурентииса Radio Kiss Kiss Napoli.

Стоит отметить, что колумбийским футболистом, который играет на позиции правого защитника, также интересовалась "Барселона".

В прошлом сезоне 26-летний Ариас провел за ПСВ 35 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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