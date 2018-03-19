"Наполи" переиграл "Дженоа", "Лацио" и "Болонья" победителя не выявили

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"Наполи" переиграл "Дженоа", "Лацио" и "Болонья" победителя не выявили

Представляем результаты 29-го тура итальянской Серии А.

"Наполи" – "Дженоа" 1:0

Гол: Альбиоль, 72 - 1:0

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 20), Жоржиньо, Кальехон (Рог, 86), Аллан, Инсинье, Мертенс (Милик, 82).

"Дженоа": Перин, Зуканович, Бираски, Рози (Росси, 78), Сполли, Бертолаччи, Лаксальт, Хильемарк, Лазович (Таарабт, 62), Пандев (Ригони, 67), Галабинов.

Предупреждения: Лаксальт (47), Зелиньски (75), Рози (76).


"Лацио" – "Болонья" 1:1

Голы: Верди, 3 - 0:1, Лейва, 16 - 1:1

"Лацио": Стракоша, де Врей, Уоллес (Баштуш, 46), Марушич, Луис Фелипе, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Кайседо, 83), Лейва, Пароло, Нани (Лукаку, 46), Иммобиле.

"Болонья": Миранте, Гонсалес, Хеландер, Масина (Крейчи, 85), Де Мео (Мбайе, 59), Пульгар, Донса, Верди, Джемаили, Торосидис (Романьоли, 77), Паласио.

Предупреждения: Уоллес (25), Де Мео (55), Баштуш (58), Миранте (69). | http://soccernews.ru

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1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
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