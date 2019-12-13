"Наполи" планирует купить хавбека "Вероны" Амрабата

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"Наполи" планирует купить хавбека "Вероны" Амрабата

Стало известно, кто будет первым в списке трансферных целей "Наполи". Об этом сообщается на официальном сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, новый главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо хочет видеть в команде полузащитника "Вероны" Софиана Амрабата

Желто-синие готовы расстаться с хавбеком за 18 миллионов евро. "Наполи" может предложить лишь 14 млн евро.

Стоит отметить, что в 23-летнем полузащитнике также заинтересованы "Фиорентина", "Лацио" и "Интер".

В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах команды, не отметившись результативными действиями.

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