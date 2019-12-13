"Наполи" планирует купить хавбека "Вероны" Амрабата
Стало известно, кто будет первым в списке трансферных целей "Наполи". Об этом сообщается на официальном сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, новый главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо хочет видеть в команде полузащитника "Вероны" Софиана Амрабата.
Желто-синие готовы расстаться с хавбеком за 18 миллионов евро. "Наполи" может предложить лишь 14 млн евро.
Стоит отметить, что в 23-летнем полузащитнике также заинтересованы "Фиорентина", "Лацио" и "Интер".
В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах команды, не отметившись результативными действиями.
Не пропустите: Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом
-
Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе
-
"Рейнджерс" объявил о продлении контракта с Джеррардом
-
Президента ЦСКА Гинера на три месяца отстранили от футбола
-
Роналдиньо: "Месси не является лучшим игроком в истории футбола"
Лента новостей
-
"Наполи" планирует купить хавбека "Вероны" Амрабата
-
Акинфеев рассказал, как реагирует на оскорбления со стороны болельщиков
-
Главный тренер "Мальме" Раслер покинул свой пост
-
Соседка Криштиану назвала футболиста идеальным соседом
-
Моуринью высказался о месте "Тоттенхэма" в турнирной таблице АПЛ
-
Лавесси объявил о завершении карьеры
-
Салах, Мбаппе и Левандовски вошли в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из "Манчестер Сити"
-
Гинер прокомментировал переход акций ЦСКА под контроль госструктуры
-
Принадлежащий "Спартаку" Роша покинет "Крузейро"
-
Появился первый трейлер фильма о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове
-
1
Неймар вновь подаст в суд на "Барселону"
-
ЦСКА определился с трансферными целями на зиму
-
Два игрока ЦСКА попали в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored
-
Сульшер высказался о трансферных планах "Манчестер Юнайтед"
-
18-летний форвард "Манчестер Юнайтед" признан игроком недели в Лиге Европы
-
В "Баварии" высказались о будущем в команде Коутиньо
-
75 процентов акций ЦСКА перейдет под контроль госкорпорации
-
В АПЛ выбрали лучший гол в ноябре
-
Гвардиола может расторгнуть контракт с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9