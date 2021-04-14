"Наполи" планирует купить полузащитника "Вероны"

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"Наполи" планирует купить полузащитника "Вероны"Фото: Твиттер @azzurri 
Хавбек "Вероны" Маттиа Дзакканьи попал в сферу интересов "Наполи" и может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Как информации источника, неаполитанцы уже договорись относительно суммы сделки. Игрока оценили в 16 миллионов евро.

Однако, отмечается, что футболист хотел бы присоединиться к Милану.

В сезоне 2020/2021 Дзакканьи сыграл 30 поединков, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

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