"Наполи" планирует купить полузащитника "Вероны"

Фото: Твиттер @azzurri

Хавбек "Вероны" Маттиа Дзакканьи попал в сферу интересов "Наполи" и может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Как информации источника, неаполитанцы уже договорись относительно суммы сделки. Игрока оценили в 16 миллионов евро.

Однако, отмечается, что футболист хотел бы присоединиться к Милану.

В сезоне 2020/2021 Дзакканьи сыграл 30 поединков, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.