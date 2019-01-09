"Наполи" планирует перехватить трансферную цель "Челси"

1 Теги николо бареллакальяринаполи

"Наполи" планирует перехватить трансферную цель "Челси"

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла, возможно, покинет клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным издания, "Наполи" интересуется Бареллой. Клуб планирует заменить игроком полузащитника Аллана, который, вероятно, перейдет в ПСЖ.

В футболисте также заинтересован "Интер" и "Челси".

В текущем сезоне Барелла участвовал в 20 матчах, где забил 1 гол.

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Комментарии

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