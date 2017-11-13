"Наполи" планирует подписать хавбека "Барселоны"

Итальянский "Наполи" планирует уже в зимнее трансферное окно подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Дениса Суареса.

Как информирует Gazzetta dello Sport, "партенопейцы" планируют воспользоваться тем, что 23-летний хавбек так и не смог закрепиться в основной обойме "сине-гранатовых", предоставив ему шанс реанимировать свою карьеру.

В нынешнем сезоне Суарес забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Барселону".