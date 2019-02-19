"Наполи" планирует усилить линию атаки в летнее трансферное окно

"Наполи" планирует усилить линию атаки в ближайшее трансферное окно, передает Calcio Mercato.

Итальянский клуб заинтересован в нападающем Андреа Белотти, играющем за "Торино" и Чиро Иммобиле, выступающем в составе "Лацио".

Соглашение Белотти действует до 30 июня 2021 года. Контракт Иммобиле рассчитан до лета 2023 года. Стоимость футболиста - 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 26 играх и отметился 9 голами. Иммобиле принял участие в 29 встречах и забил 15 мячей.

А еще: Агент сделал важное заявление о гибели Салы| http://soccernews.ru