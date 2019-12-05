"Наполи" планирует уволить Анчелотти

1 Теги наполикарло анчелотти

"Наполи" планирует уволить Анчелотти

Наставника "Наполи" Карло Анчелотти, скорее всего, уволят в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство клуба отправит в отставку специалиста, если команда не сможет выиграть в матче с "Удинезе" в Серии А и "Генком" в Лиге Чемпионов.

Неаполитанцы не могут выиграть восьмую игру подряд. С 20 баллами команда занимает 7 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Интера" на 17 очков.

Ранее сообщалось, что Анчелотти намерен закрыть команду на базе на 4 дня, чтобы игроки не отвлекались и настраивались на победу.

Не пропустите: ПСЖ заинтересован в возвращении Анчелотти| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Аллегри

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов