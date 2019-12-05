"Наполи" планирует уволить Анчелотти

Наставника "Наполи" Карло Анчелотти, скорее всего, уволят в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство клуба отправит в отставку специалиста, если команда не сможет выиграть в матче с "Удинезе" в Серии А и "Генком" в Лиге Чемпионов.

Неаполитанцы не могут выиграть восьмую игру подряд. С 20 баллами команда занимает 7 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Интера" на 17 очков.

Ранее сообщалось, что Анчелотти намерен закрыть команду на базе на 4 дня, чтобы игроки не отвлекались и настраивались на победу.

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