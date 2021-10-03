"Наполи" победил "Фиорентину" Кокорина

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии наполитанский "Наполи" на выезде обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Ирвинга Лосано и Амира Ррахмани. В составе хозяев отличился Лукас Мартинес.

"Наполи", набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 12 очками осталась на пятой позиции.

"Фиорентина" Флоренция – "Наполи" Неаполь - 1:2 (1:1)

Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Лосано, 38 - 1:1, Ррахмани, 50 - 1:2

"Фиорентина": Дронговски, Одриосола (Бенасси, 77), Мартинес, Миленкович, Бираги, Пульгар (Торрейра, 65), Данкан (Мале, 77), Бонавентура (Кокорин, 77), Кальехон (Соттиль, 57), Влахович, Гонсалес.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 57), Фабиан Руис (Мертенс, 84), Замбо-Ангисса, Инсинье (Демме, 70), Лосано (Политано, 57), Осимхен (Петанья, 84).