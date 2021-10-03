"Наполи" победил "Фиорентину" Кокорина
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Италии наполитанский "Наполи" на выезде обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Ирвинга Лосано и Амира Ррахмани. В составе хозяев отличился Лукас Мартинес.
"Наполи", набрав 21 очко, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 12 очками осталась на пятой позиции.
"Фиорентина" Флоренция – "Наполи" Неаполь - 1:2 (1:1)
Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Лосано, 38 - 1:1, Ррахмани, 50 - 1:2
"Фиорентина": Дронговски, Одриосола (Бенасси, 77), Мартинес, Миленкович, Бираги, Пульгар (Торрейра, 65), Данкан (Мале, 77), Бонавентура (Кокорин, 77), Кальехон (Соттиль, 57), Влахович, Гонсалес.
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 57), Фабиан Руис (Мертенс, 84), Замбо-Ангисса, Инсинье (Демме, 70), Лосано (Политано, 57), Осимхен (Петанья, 84).
Не пропустите: "Рома" победила "Эмполи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об избиении фанатов сотрудниками полка Кадырова
-
"Динамо" Киев и "Шахтер" не выявили победителя в украинском "класико"
-
Успех "Спартака", поражения "Зенита", "Локомотива" и "Динамо": результаты 10-го тура РПЛ
-
"Спартак" одержал тяжелую победу над "Ахматом"
Лента новостей
-
Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
-
"Байер" уничтожил "Арминию" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
-
WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"
-
"Бенфика" сенсационно проиграла в чемпионате Португалии
-
1
В "Спартаке" отреагировали на информацию об избиении фанатов сотрудниками полка Кадырова
-
Успех "Оренбурга", потеря "Торпедо", неудача "Спартака-2": результаты 15-го тура ФНЛ
-
Ничья "Динамо" с "Шахтером", победы "Зари" и "Ворсклы": результаты 10-го тура чемпионата Украины
-
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Хетафе" и догнал лидеров Ла Лиги
-
"Динамо" Киев и "Шахтер" не выявили победителя в украинском "класико"
-
Успех "Спартака", поражения "Зенита", "Локомотива" и "Динамо": результаты 10-го тура РПЛ
-
"Наполи" победил "Фиорентину" Кокорина
-
"Спартак" одержал тяжелую победу над "Ахматом"
-
"Рома" Моуринью уверенно обыграла "Эмполи"
-
"Ростов" в гостях обыграл "Локомотив"
-
Успех "Челси", потери "МЮ", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 7-го тура АПЛ
-
"Бавария" неожиданно проиграла "Айнтрахту"
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" расписали феерическую ничью
-
"Марсель" проиграл "Лиллю" в матче Лиги 1
-
Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет
-
"Монако" и сборная России теряют Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17