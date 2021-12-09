"Наполи" победил "Лестер", "Сосьедад" разгромил ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
Фото: твиттер "Наполи"
Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа A
"Лион" Франция - "Рейнджерс" Шотландия 1:1
Голы: Райт, 41 - 0:1, Басси (аг), 48 - 1:1
"Лион": Поллерсбек, Фогель (Дюбуа, 62), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Шакири (Ауар, 62), Какре (Бруно Гимараэс, 76), Кеита, Токо-Экамби (Кадевере, 44), Дембеле (Слимани, 76), Шерки.
"Рейнджерс": Маклафлин, Паттерсон, Голдсон, Басси, Баришич, Ландстрем, Камара (Дэвис, 46), Райт (Арфилд, 61), Хаджи (Бакуна, 61), Руф (Арибо, 73), Кент.
"Спарта Прага" Чехия - "Брондбю" Дания 2:0
Голы: Ганцко, 43 - 1:0, Гложек, 49 - 2:0
"Спарта": Голец, Визнер, Панак, Крейчи, Ганцко, Павелка, Гараслин (Минчев, 86), Пешек (Крейчи, 69), Соучек, Пулкраб (Виннхейм, 60), Гложек.
"Брондбю": Хермансен, Менса, Макше, Рустед, Хеггхейм (Греве, 46), Риверос (Бруус, 61), Радошевич (Каппис, 61), Френдруп, Слиман, Хедлунд (Сингх, 72), Уре (Квистгорден, 80).
Удаления: Визнер (57), Слиман (75).
Группа B
"Штурм" Австрия - "Монако" Монако 1:1
Голы: Янчер (пен), 6 - 1:0, Фолланд, 30 - 1:1
"Штурм": Зибенхандль, Газибегович (Егер, 81), Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Горенц-Станкович, Любич (Штюклер, 87), Саркария (Вельс, 82), Прасс, Янчер (Йебоа, 46), Ньянгбо (Хуспек, 73).
"Монако": Маецки, Агиляр, Павлович, Матсима, Кайо Энрике (Якобс, 46), Головин (Диоп, 57), Тчуамени (Жан Лукас, 46), Матазо, Бен-Йеддер (Боадю, 46), Фолланд, Изидор (Желсон Мартинш, 80).
"Реал Сосьедад" Испания - ПСВ Нидерланды 3:0
Голы: Ойарсабаль (пен), 43 - 1:0, Ойарсабаль, 62 - 2:0, Серлот, 90 - 3:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Янузай (Турриентес, 70), Субельдия, Субименди (Горосабель, 85), Порту (Барренечеа, 70), Исак (Серлот, 81), Ойарсабаль (Пачеко, 85).
ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Боскальи, Мауро Жуниор (Макс, 86), Гутьеррес, Сангаре, Гетце, Брума, Доан (Мадуэке, 62; Вертессен, 68), Гакпо (Винисиус, 62).
Удаление: Сангаре (74).
Группа С
"Наполи" Италия - "Лестер" Англия 3:2
Голы: Унас, 4 - 1:0, Элмаз, 24 - 2:0, Эванс, 27 - 2:1, Дьюзбери-Холл, 33 - 2:2, Элмаз, 53 - 3:2
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Манолас, 78), Зелиньски, Унас (Мертенс, 63), Элмаз, Петанья, Лосано (Малькюи, 45).
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс (Сумаре, 77), Мэддисон, Барнс (Дака, 72), Дьюзбери-Холл (Олбрайтон, 89), Варди.
Группа D
"Фенербахче" Турция - "Айнтрахт" Германия 1:1
Голы: Соу, 29 - 0:1, Бериша, 42 - 1:1
"Фенербахче": Озер, Сангаре, Азиз, Салаи, Ким Мин Чжэ, Новак (Осейи-Сэмюэл, 72), Соса (Луис Густаво, 72), Зайц (Майер, 77), Пелкас (Гюмюшкая, 82), Кахведжи (Росси, 77), Бериша.
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (да Кошта, 69), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу (Хрустич, 78), Камада, Якич (Роде, 69), Хеуге (Ламмерс, 69), Борре (Пасиенсия, 60).
"Антверпен" Бельгия - "Олимпиакос" Греция 1:0
Гол: Баликвиша, 6 - 1:0
"Антверпен": Бюте, де Лат (Квиринен, 58), Десолей (Энгельс, 57), Диниш Алмейда, Двомо, Батай, Геркенс, Верстрате, Бенсон (Саматта, 73), Эггештайн (Фрай, 73), Баликвиша (Юсуф, 87).
"Олимпиакос": Вацлик, Лала (Андруцос, 66), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Мвила, Бухалакис (Камара, 46), Камара, Соарес (Эль-Араби, 46), Рони Лопеш (Масурас, 46), Оньекуру (Врусай, 60).
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|Шальке
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|7
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|Базель
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|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
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|10
|2
|Сошо
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|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
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|3
|5
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|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
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|2
|Вильярреал
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|3
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|4
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|5
|Айгалео ФК Афины
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|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
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|Осер
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|7
|3
|Грацер АК
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|7
|4
|Рейнджерс
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|6
|5
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|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0