"Наполи" победил "Лестер", "Сосьедад" разгромил ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

Теги наполилестер ситилионрейнджерсреал сосьедадпсвмонако

"Наполи" победил "Лестер", "Сосьедад" разгромил ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги ЕвропыФото: твиттер "Наполи"

Представляем результаты матчей 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа A

"Лион" Франция - "Рейнджерс" Шотландия 1:1

Голы: Райт, 41 - 0:1, Басси (аг), 48 - 1:1

"Лион": Поллерсбек, Фогель (Дюбуа, 62), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Шакири (Ауар, 62), Какре (Бруно Гимараэс, 76), Кеита, Токо-Экамби (Кадевере, 44), Дембеле (Слимани, 76), Шерки.

"Рейнджерс": Маклафлин, Паттерсон, Голдсон, Басси, Баришич, Ландстрем, Камара (Дэвис, 46), Райт (Арфилд, 61), Хаджи (Бакуна, 61), Руф (Арибо, 73), Кент.


"Спарта Прага" Чехия - "Брондбю" Дания 2:0

Голы: Ганцко, 43 - 1:0, Гложек, 49 - 2:0

"Спарта": Голец, Визнер, Панак, Крейчи, Ганцко, Павелка, Гараслин (Минчев, 86), Пешек (Крейчи, 69), Соучек, Пулкраб (Виннхейм, 60), Гложек.

"Брондбю": Хермансен, Менса, Макше, Рустед, Хеггхейм (Греве, 46), Риверос (Бруус, 61), Радошевич (Каппис, 61), Френдруп, Слиман, Хедлунд (Сингх, 72), Уре (Квистгорден, 80).

Удаления: Визнер (57), Слиман (75).  


Группа B

"Штурм" Австрия - "Монако" Монако 1:1

Голы: Янчер (пен), 6 - 1:0, Фолланд, 30 - 1:1

"Штурм": Зибенхандль, Газибегович (Егер, 81), Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Горенц-Станкович, Любич (Штюклер, 87), Саркария (Вельс, 82), Прасс, Янчер (Йебоа, 46), Ньянгбо (Хуспек, 73).

"Монако": Маецки, Агиляр, Павлович, Матсима, Кайо Энрике (Якобс, 46), Головин (Диоп, 57), Тчуамени (Жан Лукас, 46), Матазо, Бен-Йеддер (Боадю, 46), Фолланд, Изидор (Желсон Мартинш, 80).


"Реал Сосьедад" Испания - ПСВ Нидерланды 3:0

Голы: Ойарсабаль (пен), 43 - 1:0, Ойарсабаль, 62 - 2:0, Серлот, 90 - 3:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Янузай (Турриентес, 70), Субельдия, Субименди (Горосабель, 85), Порту (Барренечеа, 70), Исак (Серлот, 81), Ойарсабаль (Пачеко, 85).

ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Боскальи, Мауро Жуниор (Макс, 86), Гутьеррес, Сангаре, Гетце, Брума, Доан (Мадуэке, 62; Вертессен, 68), Гакпо (Винисиус, 62).

Удаление: Сангаре (74).


Группа С

"Наполи" Италия - "Лестер" Англия 3:2

Голы: Унас, 4 - 1:0, Элмаз, 24 - 2:0, Эванс, 27 - 2:1, Дьюзбери-Холл, 33 - 2:2, Элмаз, 53 - 3:2

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Манолас, 78), Зелиньски, Унас (Мертенс, 63), Элмаз, Петанья, Лосано (Малькюи, 45).

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс (Сумаре, 77), Мэддисон, Барнс (Дака, 72), Дьюзбери-Холл (Олбрайтон, 89), Варди.


Группа D

"Фенербахче" Турция - "Айнтрахт" Германия 1:1

Голы: Соу, 29 - 0:1, Бериша, 42 - 1:1

"Фенербахче": Озер, Сангаре, Азиз, Салаи, Ким Мин Чжэ, Новак (Осейи-Сэмюэл, 72), Соса (Луис Густаво, 72), Зайц (Майер, 77), Пелкас (Гюмюшкая, 82), Кахведжи (Росси, 77), Бериша.

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (да Кошта, 69), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу (Хрустич, 78), Камада, Якич (Роде, 69), Хеуге (Ламмерс, 69), Борре (Пасиенсия, 60).


"Антверпен" Бельгия - "Олимпиакос" Греция 1:0

Гол: Баликвиша, 6 - 1:0

"Антверпен": Бюте, де Лат (Квиринен, 58), Десолей (Энгельс, 57), Диниш Алмейда, Двомо, Батай, Геркенс, Верстрате, Бенсон (Саматта, 73), Эггештайн (Фрай, 73), Баликвиша (Юсуф, 87).

"Олимпиакос": Вацлик, Лала (Андруцос, 66), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Мвила, Бухалакис (Камара, 46), Камара, Соарес (Эль-Араби, 46), Рони Лопеш (Масурас, 46), Оньекуру (Врусай, 60).

Читайте также: "Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов