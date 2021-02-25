"Наполи" победил, но вылетел из Лиги Европы
Завершился матч в Неаполе в рамках 1/16 финала Лиги Европы. "Наполи" встречался с испанской "Гранадой" и пытался выйти в следующий раунд, несмотря на гостевое поражение в первом матче со счетом 0:2. Подопечные Гаттузо уже в самом дебюте открыли счет, однако сами осложнили себе задачу, пропустив еще в первом тайме. Несмотря на то, на 59 минуте неаполитанцы вышли вперед и довели игру до победы 2:1, этого не хватило для прохода в 1/8 финала турнира.
"Наполи" - "Гранада" 2:1 (1:1)
2:3 по итогу 2 матчей.
Голы: Зелиньски, 3 - 1:0, Монторо, 25 - 1:1, Фабиан Руис, 59 - 2:1
"Наполи": Мерет, Ррахмани, Кулибали, Максимович (Гулям, 46), Ди Лоренцо, Зелиньски, Элмаз (Мертенс, 60), Инсинье, Фабиан Руис, Политано, Бакайоко.
"Гранада": Руй Силва, Нева (Перес, 46), Дуарте, Херман Санчес (Эррера, 55), Фулькье, Монторо (Вальехо, 83), Этеки, Гоналон (Диас, 45), Кенеди, Пуэртас, Молина (Сольдадо, 84).
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