"Наполи" победил "Салернитану" и возглавил Серию А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Салернитану" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Петр Зелиньски.

"Наполи", набрав 31 очко, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 7 очками осталась на 19-й позиции.

"Салернитана" – "Наполи" - 0:1 (0:0)

Гол: Зелиньски, 61 - 0:1

"Салернитана": Белец, Дзортеа, Страннберг, Дьомбер, Раньери (Гальоло, 88), Рибери, Ди Таккьо, Скьявоне (Джурич, 88), Кастанос, Бонаццоли (Оби, 72), Гондо (Нванкво, 64).

"Наполи":Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 60), Политано (Жезус, 80), Лосано (Элмаз, 60).

Удаления: Кастанос (69), Кулибали (76).

Не пропустите: "Фиорентина" разгромила "Специю" в Серии А. | http://soccernews.ru