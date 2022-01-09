"Наполи" победил "Сампдорию" в чемпионате Италии

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"Наполи" победил "Сампдорию" в чемпионате Италии

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле с минимальным счетом обыграл "Сампдорию".

Единственный гол в конце первого тайма забил Андреа Петанья.

"Наполи", набрав 43 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 20 очками осталась на 15-й позиции.

"Наполи" – "Сампдория" - 1:0 (1:0)
Гол: Петанья, 43 - 1:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Гулям (Туанзебе, 80), Мертенс, Демме (Фабиан Руис, 80), Лоботка, Элмаз, Инсинье (Политано, 30), Петанья.

"Сампдория": Аудеро (Фальконе, 46), Дрэгушин, Феррари, Шабо, Ауджелло (Мурру, 75), Торсбю, Экдаль (Ринкон, 46), Аскильдсен, Чьерво (Капуто, 72), Куальярелла, Габбьядини.

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