"Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А

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"Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А

В рамках 18-го тура итальянской Серии А состоялись ещё пять матчей. "Удинезе" разгромил "Верону", СПАЛ и "Торино" сильнейшего не выявили, "Дженоа" дожала "Беневенто", "Интер" сенсационно уступил "Сассуоло", а "Наполи" переиграл "Сампдорию".

"Удинезе" – "Верона" - 4:0

Голы: Барак, 27 - 1:0, Видмер, 44 - 2:0, Барак, 68 - 3:0, Лазанья, 80 - 4:0.

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто (Балич, 82), Барак, Бехрами (Хадльвредссон, 67), Видмер, Лопес, Лазанья (де Пауль, 81).

"Верона": Николас, Эрто, Супреан, Феррари (Ли Сын У, 56), Караччоло, Сукулини, Фоссати, Бесса, Ромуло, Верде (Тупта, 73), Кин (Паццини, 46).
 

СПАЛ – "Торино" - 2:2

Голы: Яго Фальке, 1 - 0:1, Яго Фальке, 10 - 0:2, Вивиани, 42 - 1:2, Антенуччи, 69 (пенальти) - 2:2.

СПАЛ: Гомис, Викари, Кремонези, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла (Мора, 81), Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари (Палоски, 66), Антенуччи (Боррьелло, 86).

"Торино": Сиригу, Войнович (Бурдиссо, 47), Молинаро, де Сильвестри, Нкулу, Базелли (Оби, 80), Вальдифьори, Ринкон, Яго Фальке, Ньянг (Беренгер, 66), Белотти.
 

"Дженоа" – "Беневенто" - 1:0

Гол: Лападула, 90 (пенальти) - 1:0.

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 78), Иццо, Бертолаччи (Кофи, 77), Лаксальт, Таарабт, Ригони (Лападула, 55), Велозу, Пандев.

"Беневенто": Белец, Гимсити, Лучони, Коста, Летициа (Венути, 32), Катальди, Дель Пинто, Чичиретти (Чибса, 70), Париджини (Гьямфи, 57), Пушкаш, Ломбарди.
 

"Сассуоло" – "Интер" - 1:0

Гол: Фальчинелли, 34 - 1:0.

"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Каннаваро, 90), Маньянелли, Берарди (Рагуза, 63), Миссироли, Политано (Маццителли, 83), Фальчинелли.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Далберт, 77), Жоау Канселу, Миранда (Жоау Мариу, 80), Гальярдини, Валеро, Брозович (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Икарди.


"Наполи" – "Сампдория" - 3:2

Голы: Рамирес, 2 - 0:1, Аллан, 16 - 1:1, Квальярелла, 27 (пенальти) - 1:2, Инсинье, 33 - 2:2, Хамшик, 39 - 3:2.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Зелиньски, 70), Жоржиньо (Диавара, 56), Кальехон, Аллан, Инсинье (Маджо, 79), Мертенс.

"Сампдория": Вивиано, Феррари, Стринич (Сапата, 84), Берешиньски, Сильвестре, Баррето (Верре, 71), Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Квальярелла (Ковнацки, 75).

Удаление: Мариу Руй (77).

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Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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