"Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А

В рамках 18-го тура итальянской Серии А состоялись ещё пять матчей. "Удинезе" разгромил "Верону", СПАЛ и "Торино" сильнейшего не выявили, "Дженоа" дожала "Беневенто", "Интер" сенсационно уступил "Сассуоло", а "Наполи" переиграл "Сампдорию".

"Удинезе" – "Верона" - 4:0

Голы: Барак, 27 - 1:0, Видмер, 44 - 2:0, Барак, 68 - 3:0, Лазанья, 80 - 4:0.

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто (Балич, 82), Барак, Бехрами (Хадльвредссон, 67), Видмер, Лопес, Лазанья (де Пауль, 81).

"Верона": Николас, Эрто, Супреан, Феррари (Ли Сын У, 56), Караччоло, Сукулини, Фоссати, Бесса, Ромуло, Верде (Тупта, 73), Кин (Паццини, 46).



СПАЛ – "Торино" - 2:2

Голы: Яго Фальке, 1 - 0:1, Яго Фальке, 10 - 0:2, Вивиани, 42 - 1:2, Антенуччи, 69 (пенальти) - 2:2.

СПАЛ: Гомис, Викари, Кремонези, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла (Мора, 81), Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари (Палоски, 66), Антенуччи (Боррьелло, 86).

"Торино": Сиригу, Войнович (Бурдиссо, 47), Молинаро, де Сильвестри, Нкулу, Базелли (Оби, 80), Вальдифьори, Ринкон, Яго Фальке, Ньянг (Беренгер, 66), Белотти.



"Дженоа" – "Беневенто" - 1:0

Гол: Лападула, 90 (пенальти) - 1:0.

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 78), Иццо, Бертолаччи (Кофи, 77), Лаксальт, Таарабт, Ригони (Лападула, 55), Велозу, Пандев.

"Беневенто": Белец, Гимсити, Лучони, Коста, Летициа (Венути, 32), Катальди, Дель Пинто, Чичиретти (Чибса, 70), Париджини (Гьямфи, 57), Пушкаш, Ломбарди.



"Сассуоло" – "Интер" - 1:0

Гол: Фальчинелли, 34 - 1:0.

"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Каннаваро, 90), Маньянелли, Берарди (Рагуза, 63), Миссироли, Политано (Маццителли, 83), Фальчинелли.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Далберт, 77), Жоау Канселу, Миранда (Жоау Мариу, 80), Гальярдини, Валеро, Брозович (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Икарди.



"Наполи" – "Сампдория" - 3:2

Голы: Рамирес, 2 - 0:1, Аллан, 16 - 1:1, Квальярелла, 27 (пенальти) - 1:2, Инсинье, 33 - 2:2, Хамшик, 39 - 3:2.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Зелиньски, 70), Жоржиньо (Диавара, 56), Кальехон, Аллан, Инсинье (Маджо, 79), Мертенс.

"Сампдория": Вивиано, Феррари, Стринич (Сапата, 84), Берешиньски, Сильвестре, Баррето (Верре, 71), Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Квальярелла (Ковнацки, 75).

Удаление: Мариу Руй (77).

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