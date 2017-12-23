"Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А
В рамках 18-го тура итальянской Серии А состоялись ещё пять матчей. "Удинезе" разгромил "Верону", СПАЛ и "Торино" сильнейшего не выявили, "Дженоа" дожала "Беневенто", "Интер" сенсационно уступил "Сассуоло", а "Наполи" переиграл "Сампдорию".
"Удинезе" – "Верона" - 4:0
Голы: Барак, 27 - 1:0, Видмер, 44 - 2:0, Барак, 68 - 3:0, Лазанья, 80 - 4:0.
"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто (Балич, 82), Барак, Бехрами (Хадльвредссон, 67), Видмер, Лопес, Лазанья (де Пауль, 81).
"Верона": Николас, Эрто, Супреан, Феррари (Ли Сын У, 56), Караччоло, Сукулини, Фоссати, Бесса, Ромуло, Верде (Тупта, 73), Кин (Паццини, 46).
СПАЛ – "Торино" - 2:2
Голы: Яго Фальке, 1 - 0:1, Яго Фальке, 10 - 0:2, Вивиани, 42 - 1:2, Антенуччи, 69 (пенальти) - 2:2.
СПАЛ: Гомис, Викари, Кремонези, Маттьелло, Саламон, Скьяттарелла (Мора, 81), Ладзари, Грасси, Вивиани, Флоккари (Палоски, 66), Антенуччи (Боррьелло, 86).
"Торино": Сиригу, Войнович (Бурдиссо, 47), Молинаро, де Сильвестри, Нкулу, Базелли (Оби, 80), Вальдифьори, Ринкон, Яго Фальке, Ньянг (Беренгер, 66), Белотти.
"Дженоа" – "Беневенто" - 1:0
Гол: Лападула, 90 (пенальти) - 1:0.
"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Рози (Бираски, 78), Иццо, Бертолаччи (Кофи, 77), Лаксальт, Таарабт, Ригони (Лападула, 55), Велозу, Пандев.
"Беневенто": Белец, Гимсити, Лучони, Коста, Летициа (Венути, 32), Катальди, Дель Пинто, Чичиретти (Чибса, 70), Париджини (Гьямфи, 57), Пушкаш, Ломбарди.
"Сассуоло" – "Интер" - 1:0
Гол: Фальчинелли, 34 - 1:0.
"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Каннаваро, 90), Маньянелли, Берарди (Рагуза, 63), Миссироли, Политано (Маццителли, 83), Фальчинелли.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Далберт, 77), Жоау Канселу, Миранда (Жоау Мариу, 80), Гальярдини, Валеро, Брозович (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Икарди.
"Наполи" – "Сампдория" - 3:2
Голы: Рамирес, 2 - 0:1, Аллан, 16 - 1:1, Квальярелла, 27 (пенальти) - 1:2, Инсинье, 33 - 2:2, Хамшик, 39 - 3:2.
"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Зелиньски, 70), Жоржиньо (Диавара, 56), Кальехон, Аллан, Инсинье (Маджо, 79), Мертенс.
"Сампдория": Вивиано, Феррари, Стринич (Сапата, 84), Берешиньски, Сильвестре, Баррето (Верре, 71), Торрейра, Рамирес, Прат, Капрари, Квальярелла (Ковнацки, 75).
Удаление: Мариу Руй (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1