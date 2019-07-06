"Наполи" поборется с "Интером" за Лукаку

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"Наполи" поборется с "Интером" за Лукаку

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может перейти в другой клуб этим летом, пишет Radio Marte.

По данным источника, в 26-летнем футболисте заинтересован "Наполи".

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Интер", который готов предложить за трансфер нападающего 85 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лукаку провел 45 матчей, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

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