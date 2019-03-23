"Наполи" поборется за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Наполи" планирует приобрести этим летом полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, итальянский клуб уже встречался с агентами ПСВ. "Наполи" готов отдать 23-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в покупке мексиканца. Представители английского клуба уже встречались с агентом игрока Мино Райолой.

Лосано перешел в ПСВ в 2017 году, подписав контракт с нидерландским клубом на 6 лет. В нынешнем сезоне он участвовал в 24 матчах, отметившись 15 голами и 9 ассистами.

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