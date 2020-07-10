"Наполи" подготовил для Гаттузо новый контракт
"Наполи" хочет продлить контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, руководство неаполитанцев намерено предложить наставнику соглашение до 2023 года.
Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.
42-летний Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре и уже выиграл с командой первый трофей - Кубок Италии.
Не пропустите: Аркадиуш Милик близок к переходу в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Слуцкий отметил странное турнирное положение "Рубина"
-
Фабрегас назвал троих лучших тренеров в своей карьере
-
"Наполи" подготовил для Гаттузо новый контракт
-
Медведев высказался о сокращении бюджета "Зенита" в связи с кризисом
-
Моуринью пожаловался на судейство после матча с "Борнмутом"
-
Геркус мощно высказался о возможном приглашении Евсеева в "Спартак"
-
Де Хеа побил рекорд Шмейхеля в "Манчестер Юнайтед"
-
У Винисиуса Жуниора было подозрение на коронавирус
-
Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Рубина"
-
Фабрегас объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом мира
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ
-
Главные новости дня: 9 июля
-
Футболист любительского российского клуба забил супергол и попал в популярный в сети паблик
-
Уткин жестко ответил Канделаки, которая напомнила, как журналиста ударили заточкой в спину
-
1
Криштиану Роналду похвастался идеальным прессом на шезлонге
-
1
Актер Назаров посвятил стихотворение Дзюбе и Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке "Зенита"
-
"Севилья" обыграла "Атлетик" в чемпионате Испании
-
Александр Кокорин может остаться в "Сочи"
-
"Интер" в концовке упустил победу над "Вероной"
-
"Зенит" не ведет переговоры с Александром Кокориным о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17