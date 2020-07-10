"Наполи" подготовил для Гаттузо новый контракт

"Наполи" хочет продлить контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, руководство неаполитанцев намерено предложить наставнику соглашение до 2023 года.

Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.

42-летний Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре и уже выиграл с командой первый трофей - Кубок Италии.

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