"Наполи" подготовил предложение по ведущему игроку "Реала"

Теги наполикарим бенземареал мадрид

"Наполи" подготовил предложение по ведущему игроку "Реала""Наполи" подготовил предложение по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, в ближайшее время неаполитанцы сделают ставку по 30-летнему нападающему "сливочных" в размере 45-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним,  "Наполи" представил домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019​​​​​​​. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов