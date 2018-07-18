"Наполи" подготовил предложение по ведущему игроку "Реала"

"Наполи" подготовил предложение по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, в ближайшее время неаполитанцы сделают ставку по 30-летнему нападающему "сливочных" в размере 45-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".