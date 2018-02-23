"Наполи" подписал экс-защитника "Ростова" Милича

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"Наполи" подписал экс-защитника "Ростова" Милича

Хорватский защитник Хрвое Милич перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался неаполитанцам бесплатно. В составе "Наполи" он заменит травмированного Фаузи Гулама.

28-летний Милич за свою карьеру выступал за "Хайдук", "Юргорден", "Истру", "Ростов", вновь "Хайдук", "Фиорентину" и "Олимпиакос". За сборную Хорватии сыграл 6 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

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