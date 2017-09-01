"Наполи" подписал форварда Инглесе

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"Наполи" подписал форварда Инглесе
Нападающий "Кьево" Роберто Инглесе перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт клуба. 

Неаполитанский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2 миллиона за счет бонусов. При этом "Наполи" сразу же отдал форварда в аренду "Кьево" до лета 2018 года.

25-летний Инглесе выступает за "Кьево" с 2010 года, провел за клуб 64 матча и забил 17 голов. Сдавался в аренду "Лумеццане" и "Карпи". Ранее играл за "Пескару". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

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