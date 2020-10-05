"Наполи" подписал хавбека "Челси"

Французский полузащитник лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко перешел в неаполитанский "Наполи", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Наполи" арендовал футболиста до окончания нынешнего сезона. О наличии или отсутствии в соглашении права приоритетного выкупа не сообщается.

26-летний Бакайойо выступает за "Челси" с 2017 года, провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Милану" и "Монако". Ранее играл за "Ренн" и "Монако". За сборную Франции сыграл 1 матч. Чемпион Франции, обладатель Кубка Англии.

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