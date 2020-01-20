"Наполи" подписал контракт с Ррахмани

Теги наполихеллас веронатрансферы

"Наполи" подписал контракт с Ррахмани

"Наполи" приобрел защитника "Вероны" Амира Ррахмани. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что 25-летний футболист до конца сезона продолжит выступать в аренде в "Вероне".

"Наполи" заплатил за игрока 14 миллионов евро плюс 1,5 млн бонусов.

В нынешнем розыгрыше защитник участвовал в 19 матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями.

А еще: "Интер" сделал последнее предложение по Эриксену| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей с "Гертой"

Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей с "Гертой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 51
2 Интер Милан Интер Милан 20 47
3 Лацио Лацио 19 45
4 Рома Рома 20 38
5 Аталанта Аталанта 19 35
6 Кальяри Кальяри 20 30
7 Парма Парма 20 28
8 Милан Милан 20 28
9 Торино Торино 20 27
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 19 26
11 Наполи Наполи 20 24
12 Болонья Болонья 20 24
13 Фиорентина Фиорентина 20 24
14 Удинезе Удинезе 20 24
15 Сассуоло Сассуоло 20 22
16 Сампдория Сампдория 20 19
17 Лечче Лечче 20 16
18 Брешия Брешия 20 15
19 Дженоа Дженоа 20 14
20 СПАЛ СПАЛ 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов