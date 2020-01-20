"Наполи" подписал контракт с Ррахмани

"Наполи" приобрел защитника "Вероны" Амира Ррахмани. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что 25-летний футболист до конца сезона продолжит выступать в аренде в "Вероне".

"Наполи" заплатил за игрока 14 миллионов евро плюс 1,5 млн бонусов.

В нынешнем розыгрыше защитник участвовал в 19 матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями.

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