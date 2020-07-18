"Наполи" подпишет Азмуна в случае срыва трансфера Осимхена
"Наполи" по-прежнему интересуется форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
По сведениям Transfermarket, Азмун является для клуба альтернативным вариантом. Неаполитанцы подпишут Азмуна, если только сорвется трансфер форварда "Лилля" Виктора Осимхена.
Отмечается, что "Наполи" был близок к покупке Осимхена, но в борьбу за футболиста вступил "Ливерпуль".
В этом сезоне Азмун провел 35 матчей, забил 20 голов и отдал 8 ассистов. На счету Осимхена 18 забитых мячей и 6 голевых передач в 38 играх.
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