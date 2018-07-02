"Наполи" подпишет двух вратарей "Удинезе"

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"Наполи" подпишет двух вратарей "Удинезе"

"Наполи" согласовал трансферы вратарей "Удинезе" Алекса Мерета и Орестиса Карнезиса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба голкипера пройдут медицинские обследования в неаполитанском клубе на этой неделе. Общая сумма трансферов составит более 35 миллионов евро.

Мерет и Карнезис заменят в составе "Наполи" Пепе Рейну, ушедшего в "Милан" и Луиджи Сепе, который перейдет в "Парму".

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