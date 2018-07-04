"Наполи" подпишет хавбека "Бетиса"

Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис этим летом станет игроком "Наполи".

Как сообщает Calciomercato, хавбек прошел медосмотр для трансфера в неаполитанский клуб, который заплатит за новичка 30 миллионов евро.

"Наполи" предложит Руису контракт на пять лет. В Италии он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро.

Напомним, Лопетеги сделал выбор между Мбаппе и Неймаром. | soccernews.ru