"Наполи" подпишет молодого француза Зинедина Машаша

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"Наполи" подпишет молодого француза Зинедина Машаша

Французский полузащитник Зинедин Машаш близок к переходу в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб подпишет с футболистом контракт до лета 2022 года.

В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому достанется "партомейцам" бесплатно.

Скорее всего, "Наполи" сразу же отдаст 21-летнего Машаша в аренду "Торино".

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