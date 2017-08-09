"Наполи" "положил глаз" на хавбека "Барселоны"

Итальянский "Наполи" заинтересовался хавбеком каталонской "Барселоны" Денисом Суаресом, информирует sport.es.

По сведениям издания, "партенопейцы" уже сделали трансферный запрос "сине-гранатовым" по их 23-летнему хавбеку. Однако каталонский гранд ответил отказом на возможность расставания со своим игроком ввиду того, что на него в новом сезоне рассчитывает главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Наполи" может выкупить Зинченко за 5 миллионов евро.