"Наполи" получил предложение по Жоржиньо

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"Наполи" получил предложение по Жоржиньо

"Манчестер Сити" предпринял попытку заполучить хавбека "Наполи" Жоржиньо.

Как сообщает Mirror, "горожане" предложили за игрока 45 миллионов евро. Футболисту английский клуб обещает соглашение, по которому он будет получать 4 миллиона в год.

Ранее сообщалось, что в услугах Жоржиньо также заинтересованы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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