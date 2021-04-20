"Наполи" получил предложение войти в Суперлигу

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"Наполи" получил предложение войти в Суперлигу

Неаполитанский "Наполи" может стать еще одним участником европейской Суперлиги, сообщает Сorriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб получил предложение участвовать в турнире. Руководство клуба пока раздумывает, но ранее владелец "Наполи" Аурелио де Лаурентис призывал к созданию Суперлиги.

Напомним, что на данный момент в Суперлигу вошли: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия). Ожидается, что до начала первого розыгрыша к ним присоединятся еще три клуба. 

Старт турнира запланирован на август 2021 года.

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